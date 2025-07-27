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 | Hüseyin Bahcivan

Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, 8. yarışı ile birlikte son sürat devam ediyor. Milli motosikletçilerimizden Toprak Razgatlıoğlu bugün Macaristan'da 2. yarışına çıkacak. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Topraz Razgatlıoğlu'nun yarışının canlı olarak nereden izleneceği belli oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 12:16

Milli motosikletçimiz ve Bahattin Sofuoğlu'nun yer aldığı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. yarışı bu hafta 'ın Balaton Pisti'nde gerçekleştiriliyor.
4.115 km uzunluğundaki pistin ilk yarışı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 15.00'de gerçekleştirildi.

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk ana yarışı kazanırken, Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırada yer aldı. Bugün ise Balaton'da ikinci ana yarış gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıopğlu yarışı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun Balaton 2. yarışı Red Bull TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bütün karşılaşmaları Red Bull TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer alacağı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası Balaton 2. yarışı açıklanan bilgilere göre bugün 15.00'de başlayacak.

Güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Toprak Razgatlıoğlu - 370
  2. Bulega - 361
  3. Petrucci - 220
  4. Bautista - 210
  5. Lacotelli - 201
  6. Lowes - 131
  7. Vierge - 99
  8. A. Lowes - 95
  9. Iannone - 87
  10. Gardner - 76
  11. REdding - 76
  12. Bassani - 73
  13. vanderMark - 70
  14. Aegerter - 70
  15. Gerloff - 67
  16. Montella - 57
  17. Rea - 32
  18. Vickers - 24
  19. Bahattin Sofuoğlu - 14
  20. Mackenzie - 11
  21. Rinaldi - 4
  22. Rabat - 3
  23. Nagashima - 2
  24. O'Halloran - 0
  25. Zaidi - 0
  26. Briedewell - 0
  27. Miguel Lopes - 0
  28. Ruiu - 0
ETİKETLER
#Macaristan
#toprak razgatlıoğlu
#World Superbike
#Bahattin Sofuoglu
#Balaton Pisti
#Red Bull Tv
#Aktüel
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