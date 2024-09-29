Toprak Razgatlıoğlu'nun Superbike 2. Yarışı saat 15.00 itibarıyla başlayacak

29 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:56

İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) ilk yarışında ikinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun ikinci yarışı 29 Eylül Pazar günü saat 15.00 itibarıyla başlayacak.

Superbike'da bugün Tissot Superpole ile ana yarışta piste çıkacak olan Toprak Razgatlıoğlu​, şampiyonanın bitimine iki ayak kala İspanya'dan liderliğini devam ettirmek için mücadele edecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN YARIŞI NE ZAMAN?

İspanya’nın doğusunda bulunan Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinci yarışı 29 Eylül Pazar (bugün) saat 15.00 itibarıyla başlayacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SUPERBİKE YARIŞI SAAT KAÇTA?

Redbull internet sitesinde yayınlanan takvime göre; Toprak Razgatlıoğlu’nun 29 Eylül maç programı saat 15.00 itibarıyla başlayacak.

Razgatlıoğlu’nun Supersport’ta ise saat 16.15 itibarıyla mücadele edecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği World Superbike Şampiyonası Redbull TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.