Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışının tarihi netleşti! Şampiyonluk için son yarış

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ekim 2024 16:01 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:12

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı İspanya'nın Jerez şehrinde düzenlenecek. 2. kez dünya şampiyonu olma konusunda büyük bir avantaj elde eden Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışının ne zaman yapılacağı gündem oldu. İspanya Jerez yarışı bu hafta sonu yapılacak.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu​'nun yer aldığı 2024​ Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabı İspanya​'nın Jerez pistinde düzenlenecek. Yarışta Toprak Razgatlıoğlu eğer puan durumunu korursa ikinci dünya şampiyonluğunu elde edecek. Kritik yarışın başlamasına günler kala vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman sorusu gündeme geldi. TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike Şampiyonası kapsamında yer alacağı İspanya Jerez yarışı 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Henüz organizasyon tarafından yarışların saat kaçta düzenleneceği açıklanmadı. Yarış programının detaylarının belli olmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz. TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA? 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın yarışları Redbull TV'nin internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. TOPRAK RAZGATLIOĞLU PUAN DURUMU? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu bu yıl Fransa ve İtalya yarışlarına sakatlığı nedeniyle katılamasa da 473 puan ile birinci sırada yer alıyor. Hemen arkasından ise İtalyan pilot N. Bulega 427 puan ile gelirken üçüncü sırada ise 356 puanla İspanyol pilot A. Bautista bulunuyor. İlgili Haberler Toprak Razgatlıoğlu adım adım şampiyonluğa koşuyor!