Toros'u ver, iPhone 16 Pro Max'i al: Takas dediğin böyle olur

11 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:02

Balıkesir'de iki genç, sıra dışı bir takasa imza attı. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max'i arkadaşının 1998 model Renault Toros aracıyla takas etti.

Balıkesir​'de yaşayan Ümit Macan ve Mücahit Demirer isimli gençler, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Yeni aldığı iPhone 16 Pro Max​'ten arkadaşının da alması için uzun süre araştırma yaptıklarını belirten Macan, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi" dedi.

"TELEFONLA ARACI TAKAS ETTİK"

Bir araba​ sahibi de olmak istediğini aktaran Macan, "Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.





(Ümit Macan)

"FARK 30 BİN TL AMA OLSUN"

Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Macan, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye konuştu.



(Mücahit Demirer)

"YARIN İNŞALLAH ARACI ÜSTÜME ALACAĞIM"

Arabasını takas karşılığında verip iPhone 16 Pro Max alan Demirer ise "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" ifadelerini kullandı.