Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir? Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın’ın kaç yıl hapis aldığı araştırılıyor

03 Şubat 2025 17:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:37

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın cezası kesinleşti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı Çiftlik Bank davasının karar duruşması görüldü.

Kartal Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar hakkında verilen kararlar da belli oldu.

ÇİFTLİK BANK DAVASINDA MEHMET AYDIN’IN KAÇ YIL HAPİS ALDI?

Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın hakkında farklı suçlardan 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?

31 Mayıs 1991'de Bursa'da doğan Mehmet Aydın, aslen Giresunludur.

Çiftlik Bank olayının baş aktörü Mehmet Aydın kamuoyunda Tosuncuk lakabıyla tanındı.

Mart 2018’de Türkiye’de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Interpol'ün en çok arananlar listesine eklenen Tosuncuk, 2021 yılında sözde parasının bitmesinin ardından Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'ye iade edildi.