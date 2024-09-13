Tour of İstanbul 2024 kapsamında Beykoz'da kapalı yollar açıklandı

13 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir bisiklet turu Tour of İstanbul bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Tour of İstanbul nedeniyle kapalı yollar Spor İstanbul tarafından açıklandı.

15 farklı ülkeden 22 farklı takımın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul'un üçüncü etabı yarın Beykoz'da başlıyor.

12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Tour of İstanbul'un üçüncü etabı kapsamında kapalı olacak olan yollar Spor İstanbul tarafından açıklandı.

TOUR OF İSTANBUL 2024 KAPALI YOLLAR HANGİLERİ 14 EYLÜL?

Tour of İstanbul 2024'ün üçüncü etabı 14 Eylül Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında Beykoz'da düzenlenecek.

Spor İstanbul'un resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Tour of İstanbul kapsamında kapalı olacak olan yollar şöyle:

Kelle İbrahim cd., Panayır sk., Mehmet Yavuz cd., Akbaba Köyü yolu, Akbaba cd., Maraş cd., Tuna cd., Anadolu Feneri yolu, Kabakoz yolu, Gümüşhaneliler yolu, Fener cd., Yüzyıl cd., Dereboyu 1. sk., Kaynarca Köyü yolu, Sırmakeş cd., Riva cd., Hekimoğlu İsmail cd., Ordu cd., Ali Bahadır cd., Riva cd., Paşa Mandıra cd., Demirkapı cd., Seniye İsmail Hanım cd., Kılıçlı cd., Aşağı Mahalle cd., Şile cd., Karakiraz cd., Kurna cd., Kurna Çevre yolu, Kurna cd., İstanbul cd., Doğancılı cd., Anayol cd., Sofular cd., Hıcız cd., Şeyh Şamil cd., Gazel sk., Yeşilvadi cd., Millet cd., Eryazgülü sk., Ulupelit yolu, Kalealtı sk., Ulupelit cd., Oruçoğlu yolu, Nurgül sk., Oruçoğlu cd., Kervansaray-Artvinler yolu, Aziz sk., Öncül sk., Kervansaray cd., Kömürlük cd., Şile Yolu cd., Beykoz cd., Serinsu cd., Bozhane yolu, Beykoz 1. cd., Dünya cd.,Seyri cd.

TOUR OF İSTANBUL 2024 YENİKAPI KAPALI OLAN YOLLAR NELER 15 EYLÜL?

15 Eylül Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek dördüncü etap kapsamında kapalı olacak olan yollar ise şöyle:

Yenikapı etkinlik alanı yan yol, Kennedy blv., Reşadiye cd., Ragıp Gümüşpala cd. bağlantı, Ragıp Gümüşpala cd., Kadir Has cd., Abdülezelpaşa cd., Mürselpaşa cd., Ayvansaray cd., Yavedut cd., Silahtarağa cd. dönüş, Silahtarağa cd., Yavedut cd., Ayvansaray cd., Mürselpaşa cd., Abdülezelpaşa cd., Kadir Has cd., Ragıp Gümüşpala cd., Galata Köprüsü, Necitebey cd., Kemeraltı cd., Meclis-i Mebusan cd., Dolmabahçe cd., Beşiktaş cd., Eski Yıldız cd., Barbaros Blv., Yıldız Kavşağı, Balmumcu Kavşağı, 15 Temmuz Şehitleri Köp., 1. Çevre yolu, K-15 Söğütlüçeşme kavş., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., K-15 Söğütlüçeşme kavş., 1. Çevre yolu, K-14 Uzunçayır Köprülü kavş., Ankara Asfaltı, Avrasya Tüneli, Kennedy blv., Yenikapı etkinlik bağlantı yolu.