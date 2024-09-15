Tour of İstanbul 2024 kapsamında Yenikapı'da 15 Eylül'de kapalı yollar açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:47

İBB tarafından yapılan şehir bisiklet turu Tour of İstanbul bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Tour of İstanbul nedeniyle 15 Eylül'de kapalı yollar Spor İstanbul tarafından açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tour of İstanbul'a 2024 yılında 15 ülkeden 22 farklı takım katıldı. 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Tour of İstanbul'un son etabı kapsamında bugün kapalı olacak olan yollar Spor İstanbul tarafından açıklandı. TOUR OF İSTANBUL 2024 KAPALI YOLLAR HANGİLERİ 15 EYLÜL? Tour of İstanbul 2024'ün son etabı 15 Eylül Pazar günü saat 10.30'da Yenikapı'da başlayacak. Spor İstanbul​'un resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Tour of İstanbul​ kapsamında kapalı olacak olan yollar şöyle: Yenikapı etkinlik alanı yan yol, Kennedy blv., Reşadiye cd., Ragıp Gümüşpala cd. bağlantı, Ragıp Gümüşpala cd., Kadir Has cd., Abdülezelpaşa cd., Mürselpaşa cd., Ayvansaray cd., Yavedut cd., Silahtarağa cd. dönüş, Silahtarağa cd., Yavedut cd., Ayvansaray cd., Mürselpaşa cd., Abdülezelpaşa cd., Kadir Has cd., Ragıp Gümüşpala cd., Galata Köprüsü, Necitebey cd., Kemeraltı cd., Meclis-i Mebusan cd., Dolmabahçe cd., Beşiktaş cd., Eski Yıldız cd., Barbaros Blv., Yıldız Kavşağı, Balmumcu Kavşağı, 15 Temmuz Şehitleri Köp., 1. Çevre yolu, K-15 Söğütlüçeşme kavş., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., Fener Kalamış cd., Ahmet Mithat Efendi cd., Operatör Cemil Topuzlu cd., Çetin Emeç Blv., Oramiral Celal Eyicioğlu sk., Bağdat cd., K-15 Söğütlüçeşme kavş., 1. Çevre yolu, K-14 Uzunçayır Köprülü kavş., Ankara Asfaltı, Avrasya Tüneli, Kennedy blv., Yenikapı etkinlik bağlantı yolu. İlgili Haberler İstanbul'da yaşayan sürücüler dikkat! Hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak