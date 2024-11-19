TP Petrol satıldı mı? TP Petrol’ün Zeren Group'a satışına onay çıktı

19 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:20

TP Petrol Dağıtım'ın kontrolünün Altınbaş Petrol aracılığı ile Zeren Group Yatırım tarafından devralınmasına Rekabet Kurulu onay verdi.

Rekabet Kurumu​'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin detaylar paylaşıldı.

TP PETROL SATILDI MI?

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla uygun bulunduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışı ile birlikte akaryakıt​ temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

TP PETROL 2017'DE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın hayata geçirdiği akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti.

Nisan 2017 tarihinde Zülfikarlar Holding’e bağlı akaryakıt dağıtım şirketi Turkuaz Petrol tarafından özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin 2023 sonu itibarıyla 814 istasyonu bulunuyor.