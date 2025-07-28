TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Hangi şehirlerde personel alınacağı duyuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından lisans ve ön lisans düzeyinde 366 personelin alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. KPSS şartı aranacak olan personel alımlarının başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından TPAO 466 personel alımlarının hangi şehirlerde yapılacağı merak ediliyor.

TPAO 366 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TPAO'nun resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre 151 lisans mezunu, 215 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 366 personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

TPAO PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK.

TPAO tarafından açıklanan bilgilere göre merkez teşkilatına 156, Batman Bölge Müdürlüğü 173, Şırnak Bölge Müdürlüğü 23, Adıyaman Bölge Müdürlüğü 8, Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 6 kişi alınacak. Başvurularda erkek adayların aslerlik ile ilişiği bulunmaması gerekiyor. Ayrıca seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmaması gerektiği de aranıyor. Başvuru şartlarının tamamına İŞKUR'daki TPAO iş ilanı üzerinden ulaşılabiliyor.