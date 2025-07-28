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 | Hüseyin Bahcivan

TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Hangi şehirlerde personel alınacağı duyuruldu

TPAO tarafından merkez ve bölge teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 366 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin hangi şehirlerde görevlendirileceği de duyuruldu.

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TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Hangi şehirlerde personel alınacağı duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:10

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () tarafından lisans ve ön lisans düzeyinde 366 personelin alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. şartı aranacak olan personel alımlarının başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından TPAO 466 personel alımlarının hangi şehirlerde yapılacağı merak ediliyor.

TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Hangi şehirlerde personel alınacağı duyuruldu

TPAO 366 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TPAO'nun resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre 151 lisans mezunu, 215 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 366 yapılacak. Personel alımı başvuruları 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu () üzerinden gerçekleştirilecek.

TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Hangi şehirlerde personel alınacağı duyuruldu

TPAO PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK.

TPAO tarafından açıklanan bilgilere göre merkez teşkilatına 156, Bölge Müdürlüğü 173, Bölge Müdürlüğü 23, Bölge Müdürlüğü 8, Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 6 kişi alınacak. Başvurularda erkek adayların aslerlik ile ilişiği bulunmaması gerekiyor. Ayrıca seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmaması gerektiği de aranıyor. Başvuru şartlarının tamamına İŞKUR'daki TPAO iş ilanı üzerinden ulaşılabiliyor.

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