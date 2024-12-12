TPAO personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu

12 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:23

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak ve Batman illerinde istihdam edilmek üzere 192 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, TPAO’nun çeşitli pozisyonlarda personel alacağı açıklandı.

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İkinci ödemelerde tarih belli oldu

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İkinci ödemelerde tarih belli oldu

MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

TPAO​ 192 işçi​ alımı ilanını yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üretim operatör yardımcısı, elektrikçi, ambarcı, harita teknisyeni ve inşaat teknisyeni gibi alanlarda yapılacak.

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, TPAO personel alımı başvurularını 16 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar e-Devlet, İŞKUR internet sitesi veya ALO 170 hattı üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuruların belirtilen süre içinde yapılması gerekiyor.

TPAO HANGİ KADROLARDA ALIM​ YAPACAK?

TPAO, Batman’da 85, Şırnak’ta 107 olmak üzere toplam 192 sürekli işçi alacak. Alım yapılacak olan kadrolar ise şu şekilde;

Üretim Operatör Yardımcısı

Elektrikçi

Ambarcı

Malzeme Eksperi

Harita Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

Laboratuvar Sorumlusu

Ağır Vasıta Operatör Yardımcısı

Servis Görevlisi

Sistem Destekçisi (Bilgi Sistemleri)

Tedarik ve Lojistik Görevlisi

Genel Takip İşçisi

Güç Sistemleri Mekanik Operatörü