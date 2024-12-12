TPAO personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak ve Batman illerinde istihdam edilmek üzere 192 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, TPAO’nun çeşitli pozisyonlarda personel alacağı açıklandı.
TPAO 192 işçi alımı ilanını yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üretim operatör yardımcısı, elektrikçi, ambarcı, harita teknisyeni ve inşaat teknisyeni gibi alanlarda yapılacak.
TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, TPAO personel alımı başvurularını 16 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar e-Devlet, İŞKUR internet sitesi veya ALO 170 hattı üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuruların belirtilen süre içinde yapılması gerekiyor.
TPAO HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?
TPAO, Batman’da 85, Şırnak’ta 107 olmak üzere toplam 192 sürekli işçi alacak. Alım yapılacak olan kadrolar ise şu şekilde;
Üretim Operatör Yardımcısı
Elektrikçi
Ambarcı
Malzeme Eksperi
Harita Teknisyeni
İnşaat Teknisyeni
Laboratuvar Sorumlusu
Ağır Vasıta Operatör Yardımcısı
Servis Görevlisi
Sistem Destekçisi (Bilgi Sistemleri)
Tedarik ve Lojistik Görevlisi
Genel Takip İşçisi
Güç Sistemleri Mekanik Operatörü