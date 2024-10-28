TR-YÖS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti

28 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:43

TR-YÖS/2 sınavının soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

27 Ekim Pazar günü yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2024-TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

TR-YÖS/2 SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TR-YÖS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavının sonuçları 22 Kasım Cuma günü açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

TR-YÖS/2 SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

TR-YÖS/2 SINAV SORU VE CEVAPLARINA NASIL BAKILIR?

TR-YÖS/2 sınav soru ve cevaplarının yüzde 10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

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