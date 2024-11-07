Trabzon çikolatası Dubai'nin yerini aldı! Nasıl yapılır?

07 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:19

Tüm Türkiye'de gündem olan Dubai çikolatasının yeni versiyonları çıkıyor. Trabzon'da 4 kız kardeşin fındık ezmeli Trabzon çikolatası sosyal medyada gündem olurken malzemeleri ve tarifi de konuşuldu. Yeni Trabzon çikolatasının içerisinde neler olduğu TikTok'ta beğeni topladı.

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan Dubai çikolatasına yeni rakip geldi. 4 kız kardeşin yaptığı Trabzon çikolatasının içerisindeki fındık ezmeli dolgu oldukça beğenildi.

Sungur kardeşlerin siparişlere yetişemediği ve patent başvurusu yapıldığı da öğrenildi.

TRABZON ÇİKOLATASI FINDIKLI DOLGUSUYLA BEĞENİ TOPLADI

Dubai çikolatası son günlerde popülerliğini korumaya devam ederken bir yeni rakibi ortaya çıktı.

Trabzon çikolatasını bulan 4 kız kardeş, siparişlere yetişemediğini söylüyor. Fındık ezmeli dolgu ile yeni bir ürün ortaya çıkarken adını Dubai'den aldığı öğrenildi.

Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur isimli 4 kardeş Trabzon'da 3 kuşaktır fındık üretiminde adından söz ettiriyor. Fındık ile çikolatanın buluşması beğeni toplarken akışkan dolgu da beğenildi.

Çikolata için Türkiye'nin dışında yurt dışından da sipariş alınıyor. Seyyare Sungur, yeni ürünleri hakkında şu sözleri söyledi:

“Yaklaşık üç kuşaktır fındık ticaretinde ve üretiminde bulunan bir ailede doğmuş 4 kız kardeş farklı mesleklerden mezun oluyor. Ama günün sonunda yine aynı ocakta fındık topluyor ve biz bu markayı 9 yıl önce kurmuş oluyoruz” sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında tüm dünyada popüler kültürün bir getirisi var. Bu bir gerçek, artık bunu kabul etmeliyiz. Sosyal medyanın bunda etkisi söz konusu. Bununla birlikte içerisinde fındığın, fıstığın ve kadayıfın da bulunduğu, tamamen Türkiye'nin ürünleri olan bu ürünün bu kadar Dubai adı altında meşhur olması tüm dünyada viral oldu.

Herkes bununla ilgili üretimler yapmaya başladı. Biz de dahil olarak. Tabii ki ilk etapta biz bunu fıstıklı değil de kendi bölgemizde yetişen fındıklarla yapmaya başladık. Ben bunu tamamen popüler kültürün bir getirisi olarak görüyorum”

TRABZON ÇİKOLATASI EVDE NASIL YAPILIR?

İçi fındık dolgulu çikolatayı yapmak için ilk olarak sütlü çikolatalar benmari usulü eritiliyor.

Bir tavada tereyağı ile kadayıf kavrulurken fındıklar robottan geçiriliyor.

Farklı bir kasede tahin, fındık ve kadayıf karıştırılırken çikolata kabına eritilmiş çikolata dökülüyor.

5 dakika dondurulduktan sonra hazırlanan iç dolgu üzerine dökülür ve ardından kalan eritilmiş çikolata kaba doldurulur.

Tarifi bir süre dondurduktan sonra ise Trabzon çikolatası hazır olmuş oluyor. Afiyet olsun!