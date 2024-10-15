Trabzon Maçka’da elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belirlendi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:51
15 Ekim'de Trabzon'un birka. mahallesinde elektrik kesintisi meydana gelecek. Erken saatlerde başlayan arıza çalışmaları devam ederken elektrik ne zaman gelecek belli oldu.
Bugün Trabzon'da yaşanan elektrik kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erken saatlerde başlayan çalışmalar devam ediyor.
TRABZON MAÇKA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bugün arıza olan KİREMİTLİ MAH., DİKKAYA MAH., HAMSİKÖY MAH., BAŞAR MAH., ANAYURT MAH. bölgelerinde 16.00'da sona erecek.
GÜZELCE MAH., ATALAR KÖYÜ MERKEZ YAYLA EVLERİ, ERGİNKÖY MAH. KUŞÇU MAH., ORMANİÇİ MAH., YÜZÜNCÜYIL MAH. bölgelerinde de 16.00'da bitecek.
Kaynak: TGRT Haber