Trabzon'da 7 Şubat'ta okullar tatil mi? Kar yağışı gece boyunca devam edecek

06 Şubat 2025 17:22 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Trabzon'da kar yağışı gece geç saatlere kadar devam edecek. Öğrenciler tarafından Trabzon'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat'ta okullar tatil edilmişti.

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 ilde bulunan okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde bir günlük ara verildi.

Bu iller arasında yer alan Trabzon'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Öğrenciler tarafından 7 Şubat 2025 Cuma gününün tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

Trabzon Valiliği tarafından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 7 Şubat 2025 tarihinde eğitim öğretime Trabzon'da ara verilme kararı alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TRABZON'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzon'da karla karışık yağmur yarın sabah saatlerine kadar devam edecek. Sabah saatlerinde ise kar yağışı etkisini yitirerek çok bulutlu havaya yerini bırakacak.

Saat 15:00'dan sonra ise Trabzon'da tekrardan karla karışık yağmur yağmaya devam edecek. 8-9-10 Şubat tarihlerinde ise havanın yağmurlu olması bekleniyor. 11 Şubat'ta ise tekrardan karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise 5 günlük süreçte en düşük 2, en yüksek ise 8 dereceyi görmesi bekleniyor.