Trabzon’da fay var mı deprem bölgesi mi? Son depremin ardından gündem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem oluştu.

Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da algılandı.

1940’lı yıllarda yapılan deprem haritasında Trabzon 2. Derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan AFAD’ın vermiş olduğu deprem tehlike haritasına göre günümüzde tüm Karadeniz sahil kesimi aynı deprem çekincesine sahip.

TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riski en düşük olan dördüncü ve beşinci derece deprem bölgelerinde yer alan iller şöyledir:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman. Bu bölgeler, aktif fay hatlarından uzakta olmaları sebebiyle daha az sismik risk barındırmaktadır.

Ancak, düşük risk bölgelerinde depreme dayanıklı yapılaşmanın ve afet bilincinin önemini sürdürdüğünü unutmamak gerekir.