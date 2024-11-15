Trabzon'da hissedilen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi veri paylaştı

15 Kasım 2024 12:09 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:27

15 Kasım Cuma günü Trabzon ve Rize'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı Rize'de meydana geldi. Şiddeti 4.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ve konumu da belirtildi.

Bugün Rize​'de 4.7 şiddetinde deprem​ oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise Trabzon​, Giresun, Artvin ve Rize'de deprem mi oldu araştırmaya başladı.

AFAD​ son depremler listesine göre sarsıntının şiddeti 4.7 olarak ölçüldü.

TRABZON DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

15 Kasım günü Rize'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem Rize ve Trabzon'da oldukça hissedildi.

AFAD son depremler listesinde derinlik 12.85 olarak ölçülürken saati 12.02 olarak açıklandı. Sarsıntı sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

GİRESUN, ARTVİN VE ORDU'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

15 Kasım Cuma günü hissedilen sarsıntı vatandaşları korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Rize'de 4.7 şiddetinde deprem oldu.

Rize'deki sarsıntı Giresun, Ordu ve Artvin'de de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gün içerisinde hissedilen sarsıntılar Rasathane aracılığıyla anlık olarak duyuruluyor. Karaman, Malatya, Erzincan, Erzurum ve Van gibi illerde meydana gelen sarsıntıların saatine ve konumuna ulaşabiliyoruz.