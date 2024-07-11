Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak

11 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:30

Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstür takviminin ardından Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un ilk maçının ne zaman olacağı ve derbi tarihleri merak ediliyor.

TRABZONSPOR 2024-2025 SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

Trabzonspor bu sezon ilk olarak 1. hafta maçları kapsamında Sivasspor ile karşılaşacak.

İlk hafta maçlarının tamamı ise şöyle:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Rizespor-Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Hatayspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Bodrum FK-Gaziantep FK

Kayserispor ise ilk haftayı bay geçecek.

2024-2025 SEZONU TRABZONSPOR'UN DERBİ TAKVİMİ

Süper Lig'de Trabzonspor bu sezon ilk olarak 5. hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.

Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı bütün derbiler ise şöyle:

5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?

9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan Süper Lig'in ilk yarısı TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.