Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak
TFF tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Trabzonspor'un bu sezon oynayacağı maçların tarihleri ve eşleşmeleri belli oldu.
Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstür takviminin ardından Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.
Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un ilk maçının ne zaman olacağı ve derbi tarihleri merak ediliyor.
TRABZONSPOR 2024-2025 SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ
Trabzonspor bu sezon ilk olarak 1. hafta maçları kapsamında Sivasspor ile karşılaşacak.
İlk hafta maçlarının tamamı ise şöyle:
- Sivasspor-Trabzonspor
- Fenerbahçe-Adana Demirspor
- Rizespor-Başakşehir
- Kasımpaşa-Konyaspor
- Galatasaray-Hatayspor
- Alanyaspor-Eyüpspor
- Antalyaspor-Göztepe
- Samsunspor-Beşiktaş
- Bodrum FK-Gaziantep FK
Kayserispor ise ilk haftayı bay geçecek.
2024-2025 SEZONU TRABZONSPOR'UN DERBİ TAKVİMİ
Süper Lig'de Trabzonspor bu sezon ilk olarak 5. hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.
Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı bütün derbiler ise şöyle:
5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?
9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan Süper Lig'in ilk yarısı TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.