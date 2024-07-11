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Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:30
Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak

TFF tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Trabzonspor'un bu sezon oynayacağı maçların tarihleri ve eşleşmeleri belli oldu.

Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstür takviminin ardından Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un ilk maçının ne zaman olacağı ve derbi tarihleri merak ediliyor.

Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak - 1. Resim

TRABZONSPOR 2024-2025 SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

Trabzonspor bu sezon ilk olarak 1. hafta maçları kapsamında Sivasspor ile karşılaşacak.

İlk hafta maçlarının tamamı ise şöyle:

  • Sivasspor-Trabzonspor
  • Fenerbahçe-Adana Demirspor
  • Rizespor-Başakşehir
  • Kasımpaşa-Konyaspor
  • Galatasaray-Hatayspor
  • Alanyaspor-Eyüpspor
  • Antalyaspor-Göztepe
  • Samsunspor-Beşiktaş
  • Bodrum FK-Gaziantep FK

Kayserispor ise ilk haftayı bay geçecek.

Trabzonspor 2024-2025 Süper Lig fikstür maç takvimine göre ilk hafta Sivasspor ile oynayacak - 2. Resim

2024-2025 SEZONU TRABZONSPOR'UN DERBİ TAKVİMİ

Süper Lig'de Trabzonspor bu sezon ilk olarak 5. hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.

Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı bütün derbiler ise şöyle:

5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?

9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan Süper Lig'in ilk yarısı TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.

Kaynak: TGRT HABER
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