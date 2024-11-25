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Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:33
Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig​'in 13. haftasında Trabzonspor​ evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.

3 maçtır galibiyete hasret Trabzonspor, kötü gidişata dur demek istiyor.

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman? - 1. Resim

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR​ MAÇI NE ZAMAN?

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Papara Park​'ta oynanacak mücadele 25 Kasım (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman? - 2. Resim

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor’un ilk 11’ri şöyle:

Uğurcan, Ozan, Batagov, Hüseyin, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza.

Adana Demirspor’un ilk 11’ri şöyle:

Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdülsamet, Yusuf Sarı, İzzet, Tayfun, Ali, Maestro, Yusuf Barası.

Sıkça Sorulan Sorular
14. sırada

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Kaynak: TGRT Haber
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