Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:33
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.
3 maçtır galibiyete hasret Trabzonspor, kötü gidişata dur demek istiyor.
TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.
Papara Park'ta oynanacak mücadele 25 Kasım (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor’un ilk 11’ri şöyle:
Uğurcan, Ozan, Batagov, Hüseyin, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza.
Adana Demirspor’un ilk 11’ri şöyle:
Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdülsamet, Yusuf Sarı, İzzet, Tayfun, Ali, Maestro, Yusuf Barası.
Sıkça Sorulan Sorular
14. sırada
Kaynak: TGRT Haber