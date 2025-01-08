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Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 13:07 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:15
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor netleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bu akşam Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşacak. Binlerce taraftarın nefeslerini tutarak beklediği müsabakanın canlı yayınlandığı kanla belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası​'nda heyecan dorukta. 8 Ocak Çarşamba maç takvimine göre bugün Trabzonspor​ ile Alanyaspor​ mücadele edecek.

Karşılaşmaya saatler kala yayınlandığı kanal da gündeme geldi.

TRAZBONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış sürüyor. 8 Ocak günü oynanacak olan müsabakalardan biri ise Trabzonspor - Alanyaspor maçı oldu. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler A Spor​ kanalından maçı izleyebilecek.

Türkiye Kupası müsabakaları A Spor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

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TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan TS - Alanyaspor müsabakası A Spor ekranlarından yayınlanacak. Takip etmek isteyenler A Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak müsabakayı izleyebilecek. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Müsabakanın ilk 11'i henüz belli olmazken maça kısa süre kala belli olacak.

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Muhtemel kadro ise şöyle:

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza

Alanyaspor: Ertuğrul, Florent, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Cordova, Janvier, Efecan, Ui-Jo.

Sıkça Sorulan Sorular
8 Ocak akşamı oynanacak olan karşılaşma 18.00'de başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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