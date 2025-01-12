Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor gol oldu yağdı
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da Visca üç asist kaydederken Malheiro da hat trick yaptı.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor’a resmen gol oldu yağdı.
Karşılaşma Papara Park'ta Trabzonspor’un ev sahipliğinde gerçekleşti.
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ve 70'de Muhammed Cham attı.
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
Maçta ilk gol 21. dakikada golcü isim Banza'dan geldi.
Pedro Malheiro 52. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
64. dakikada bir kez daha Malheiro gol attı ve 64. dakikada kendisinin iki takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Cham 70. dakikada 4. golü attı.