Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor gol oldu yağdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 18:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:04

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da Visca üç asist kaydederken Malheiro da hat trick yaptı.