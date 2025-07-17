Trabzonspor Araz Nahçıvan maç sonucu kaç kaç? Erzurum'da Azerbaycan temsilcisi galip geldi

İstanbul
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Trabzonspor, Erzurum'da Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıktı.
Gol düellosuna dönüşen karşılaşmada Karadeniz ekibi 3-2 mağlup oldu.
Maçın ilk golü, 37. dakikada Araz Nahçıvan’ın oyuncusu Poli'den geldi.
42. dakikada skora dengeyi getiren Batista Mendy'nin golü oldu.
49. dakikada Bahtiyar'ın attığı golle Araz Nahçıvan yeniden öne geçti.
Trabzonspor, 63. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle rakibini kovalamayı sürdürdü.
Ancak Slavik 78'de attığı golle maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.