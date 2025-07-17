Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK maçı hangi kanalda? Hazırlık maçının nereden izleneceği belli oldu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında bugün Araz Nahçıvan PFK maçına çıkıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler heyecanla yayıncı bilgilerini araştırdı.
Bugün 17.00'de başlayan Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK karşılaşmasının binlerce taraftar canlı olarak takip etmek isterken karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar yayıncısı bulunmayan maçın skorunu ve önemli dakikalarını sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.
Trabzonspor
Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Batista Mendy, Folcarelli, Okay, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu
Araz Nahçıvan PFK
Chris Avram, Paro İssouf, İgor Ribeiro, Bruno Franco, Urfan Abasov, Patrick Andrade, Wanderson Melo, Felipe Santos, Simakala Chance, Machado Ramon, Charles Boli