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 | Sumru Tarhan

Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK maçı hangi kanalda? Hazırlık maçının nereden izleneceği belli oldu

Süper Lig sezon arasında takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Trabzonspor bugün Araz Nahçıvan PFK ile mücadele edecek. Karşılaşma 17.00'de başlarken hangi kanalda yayınlandığı da taraftarın merak konusu haline geldi.

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Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK maçı hangi kanalda? Hazırlık maçının nereden izleneceği belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:03

Fatih Tekke yönetimindeki , kapsamında bugün Araz Nahçıvan PFK maçına çıkıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler heyecanla yayıncı bilgilerini araştırdı.

TRABZONSPOR ARAZ NAHÇIVAN PFK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün 17.00'de başlayan Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK karşılaşmasının binlerce taraftar canlı olarak takip etmek isterken karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar yayıncısı bulunmayan maçın skorunu ve önemli dakikalarını sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Trabzonspor Araz Nahçıvan PFK maçı hangi kanalda? Hazırlık maçının nereden izleneceği belli oldu

TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11

Trabzonspor

, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Batista Mendy, Folcarelli, Okay, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu

Araz Nahçıvan PFK

Chris Avram, Paro İssouf, İgor Ribeiro, Bruno Franco, Urfan Abasov, Patrick Andrade, Wanderson Melo, Felipe Santos, Simakala Chance, Machado Ramon, Charles Boli

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ETİKETLER
#türkiye
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
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#Araz Nahçıvan Pfk
#Aktüel
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