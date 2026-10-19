Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 15 puanla haftaya girerken Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla rakibini ağırlayacak. Her iki takım da ligdeki sıralamasını güçlendirmek ve galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu, takımların ilk 11 tercihleri ve iki ekip arasındaki geçmiş maçların istatistikleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Trabzonspor Beşiktaş canlı maç nereden izlenir? İşte Trabzonspor Beşiktaş canlı yayın…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ YAYINI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı Papara Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligin ilk yedi haftasında 15 puan toplayan Beşiktaş, deplasmanda alacağı sonuçla puan hanesini artırmak isterken 13 puanlı Trabzonspor da kendi sahasında galibiyet arayacak. İki takımın ligdeki mevcut puanları, karşılaşmanın haftanın önemli mücadelelerinden biri olmasını sağlıyor.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Yoğun maç takvimine giren Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile de karşılaşacak. Bu süreçte kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumu teknik ekip açısından önem taşıyor.

Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde oynadığı son üç resmi maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da oynadığı Kups Kuopio karşılaşmasını da 4-2 kazandı. Beşiktaş karşısında da sahadan üç puanla ayrılmak isteyen Trabzonspor, üst üste dördüncü resmi galibiyetini almak için mücadele edecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Trabzonspor'da da sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncular karşılaşmada yer alamayacak. Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin televizyon yayını beIN Sports 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD TV seçeneğini değerlendirebilecek. Her iki yayın seçeneği de abonelik kapsamında sunuluyor. Yayını takip etmek isteyenlerin kullandıkları platformun üyelik ve paket koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV'nin web tarayıcısı ve desteklenen cihazlardaki uygulamalar kullanılabilecek.

Beşiktaş, milli aranın ardından Kocaelispor ve Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetlerle Trabzonspor deplasmanına çıkarken ev sahibi ekip de Thomas Reis yönetiminde üç resmi maçlık galibiyet serisi yakaladı. Trabzonspor ile Beşiktaş, tüm kulvarlardaki tarihi rekabetlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan yedi karşılaşmada beş galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçlarla 15 puan topladı. Trabzonspor ise yedi maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı ve 13 puana ulaştı. İki takım arasında karşılaşma öncesinde iki puanlık fark bulunuyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki rekabet, ilk karşılaşmanın oynandığı 11 Ekim 1973 tarihinden bu yana devam ediyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 143 maçın 57'sini Beşiktaş, 49'unu Trabzonspor kazandı. Otuz yedi karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 199 gol atarken bordo-mavili ekip rakip fileleri 165 kez havalandırdı. İki takımın oynayacağı yeni karşılaşma, rekabetin 144. maçı olacak.

Süper Lig özelindeki istatistiklerde ise iki ekip, 107. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 106 lig maçında Beşiktaş'ın 39 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 38 kez kazandı. Yirmi dokuz karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş bu maçlarda 151 gol kaydederken Trabzonspor 125 golle karşılık verdi. Bordo-mavili ekip, ligdeki galibiyet sayısını Beşiktaş ile eşitlemek için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının canlı yayını beIN Sports 1 kanalından takip edilebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TOD TV de yayın seçeneği olarak belirtiliyor. beIN Sports ve TOD TV yayınları abonelik esasına dayanıyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlardaki paket bilgilerini ve üyelik koşullarını incelemesi gerekiyor. Yetkisiz yayınlar yerine resmî yayın hizmetlerinin kullanılması, içeriklere yasal erişim açısından önem taşıyor.

TOD TV, web tarayıcılarının yanı sıra mobil telefon, tablet ve desteklenen akıllı televizyon uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Platforma erişim için kullanıcıların üyelik işlemlerini tamamlaması, kendilerine uygun paketi seçmesi ve ödeme adımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Hesap etkinleştirildikten sonra satın alınan paketin kapsamındaki canlı yayınlara ve diğer içeriklere erişim sağlanabiliyor. Kullanılabilecek cihazlar ve erişim koşulları, platformun sunduğu destek seçeneklerine göre değişebiliyor.