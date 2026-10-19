Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 19:40

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Trabzonspor Beşiktaş canlı izle ekranı açılıyor! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 haftada 15 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 13 puanı bulunan bordo-mavili takımın deplasmanına çıkıyor. Milli aranın ardından Kocaelispor ve Hoffenheim karşılaşmalarını kazanarak sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da serisini sürdürmek için mücadele edecek. Trabzonspor Beşiktaş canlı izle kaçak maç yayını siteleri yasal değildir. Trabzonspor Beşiktaş kaçak maç link/linkleri yasak olduğu gibi cihazlarınıza da zarar verebilmektedir. Trabzonspor Beşiktaş canlı nereden izlenir? Trabzonspor Beşiktaş canlı maç yayını detayları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 19:40

ile , 'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem görev yapacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 15 puanla haftaya girerken Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla rakibini ağırlayacak. Her iki takım da ligdeki sıralamasını güçlendirmek ve galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu, takımların ilk 11 tercihleri ve iki ekip arasındaki geçmiş maçların istatistikleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Trabzonspor Beşiktaş canlı maç nereden izlenir? İşte Trabzonspor Beşiktaş canlı yayın…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ YAYINI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı Papara Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligin ilk yedi haftasında 15 puan toplayan Beşiktaş, deplasmanda alacağı sonuçla puan hanesini artırmak isterken 13 puanlı Trabzonspor da kendi sahasında galibiyet arayacak. İki takımın ligdeki mevcut puanları, karşılaşmanın haftanın önemli mücadelelerinden biri olmasını sağlıyor.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Yoğun maç takvimine giren Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile de karşılaşacak. Bu süreçte kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumu teknik ekip açısından önem taşıyor.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde oynadığı son üç resmi maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da oynadığı Kups Kuopio karşılaşmasını da 4-2 kazandı. Beşiktaş karşısında da sahadan üç puanla ayrılmak isteyen Trabzonspor, üst üste dördüncü resmi galibiyetini almak için mücadele edecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Trabzonspor'da da sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncular karşılaşmada yer alamayacak. Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin televizyon yayını beIN Sports 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD TV seçeneğini değerlendirebilecek. Her iki yayın seçeneği de abonelik kapsamında sunuluyor. Yayını takip etmek isteyenlerin kullandıkları platformun üyelik ve paket koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV'nin web tarayıcısı ve desteklenen cihazlardaki uygulamalar kullanılabilecek.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Beşiktaş, milli aranın ardından Kocaelispor ve Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetlerle Trabzonspor deplasmanına çıkarken ev sahibi ekip de Thomas Reis yönetiminde üç resmi maçlık galibiyet serisi yakaladı. Trabzonspor ile Beşiktaş, tüm kulvarlardaki tarihi rekabetlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan yedi karşılaşmada beş galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçlarla 15 puan topladı. Trabzonspor ise yedi maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı ve 13 puana ulaştı. İki takım arasında karşılaşma öncesinde iki puanlık fark bulunuyor.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki rekabet, ilk karşılaşmanın oynandığı 11 Ekim 1973 tarihinden bu yana devam ediyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 143 maçın 57'sini Beşiktaş, 49'unu Trabzonspor kazandı. Otuz yedi karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 199 gol atarken bordo-mavili ekip rakip fileleri 165 kez havalandırdı. İki takımın oynayacağı yeni karşılaşma, rekabetin 144. maçı olacak.

Trabzonspor Beşiktaş CANLI yayın! Trabzon Beşiktaş maçı nerede izlenir?

Süper Lig özelindeki istatistiklerde ise iki ekip, 107. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 106 lig maçında Beşiktaş'ın 39 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 38 kez kazandı. Yirmi dokuz karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş bu maçlarda 151 gol kaydederken Trabzonspor 125 golle karşılık verdi. Bordo-mavili ekip, ligdeki galibiyet sayısını Beşiktaş ile eşitlemek için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının canlı yayını beIN Sports 1 kanalından takip edilebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TOD TV de yayın seçeneği olarak belirtiliyor. beIN Sports ve TOD TV yayınları abonelik esasına dayanıyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlardaki paket bilgilerini ve üyelik koşullarını incelemesi gerekiyor. Yetkisiz yayınlar yerine resmî yayın hizmetlerinin kullanılması, içeriklere yasal erişim açısından önem taşıyor.

TOD TV, web tarayıcılarının yanı sıra mobil telefon, tablet ve desteklenen akıllı televizyon uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Platforma erişim için kullanıcıların üyelik işlemlerini tamamlaması, kendilerine uygun paketi seçmesi ve ödeme adımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Hesap etkinleştirildikten sonra satın alınan paketin kapsamındaki canlı yayınlara ve diğer içeriklere erişim sağlanabiliyor. Kullanılabilecek cihazlar ve erişim koşulları, platformun sunduğu destek seçeneklerine göre değişebiliyor.

ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#papara park
#cihan aydın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.