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Trabzonspor, Bodrum FK maçı kaç kaç bitti? Fırtına’dan kritik 3 puan

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:36
Trabzonspor, Bodrum FK maçı kaç kaç bitti? Fırtına’dan kritik 3 puan

Trabzonspor, sezonun dördüncü galibiyetini Bodrum FK karşısında elde etti ve kritik bir üç puanı cebine koydu.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Galatasaray karşısında 4-3 kaybeden Fırtına, seyircisi önünde Ege temsilcisini mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

Trabzonspor, Bodrum FK maçı kaç kaç bitti? Fırtına’dan kritik 3 puan - 1. Resim

TRABZONSPOR, BODRUM FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bordo mavililer, Pedro Malheiro'nun 86'ncı dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Böylece Trabzonspor, puanını 19'a çıkardı.

Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

Trabzonspor, Bodrum FK maçı kaç kaç bitti? Fırtına’dan kritik 3 puan - 2. Resim

TRABZONSPOR, BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

İlk yarının uzatma anlarında konuk ekip Bodrumspor mutlak bir golden yararlanamadı. i Uğurcan gole izin vermedi.

Trabzonspor 51. dakikada gole yaklaştı.

86.dakikada Trabzonspor üstünlük sayısına ulaştı.

Pedro ceza sahası dışından harika vurdu topu adeta 90'a gönderdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı.

Sıkça Sorulan Sorular
12 sırada.

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Kaynak: TGRT Haber

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