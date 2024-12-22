Trabzonspor, Bodrum FK maçı kaç kaç bitti? Fırtına’dan kritik 3 puan
Trabzonspor, sezonun dördüncü galibiyetini Bodrum FK karşısında elde etti ve kritik bir üç puanı cebine koydu.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Galatasaray karşısında 4-3 kaybeden Fırtına, seyircisi önünde Ege temsilcisini mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.
TRABZONSPOR, BODRUM FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Bordo mavililer, Pedro Malheiro'nun 86'ncı dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.
Böylece Trabzonspor, puanını 19'a çıkardı.
Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.
TRABZONSPOR, BODRUM FK MAÇ ÖZETİ
İlk yarının uzatma anlarında konuk ekip Bodrumspor mutlak bir golden yararlanamadı. i Uğurcan gole izin vermedi.
Trabzonspor 51. dakikada gole yaklaştı.
86.dakikada Trabzonspor üstünlük sayısına ulaştı.
Pedro ceza sahası dışından harika vurdu topu adeta 90'a gönderdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı.