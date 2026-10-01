Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak

Trabzonspor ve Drogheda United, milli ara nedeniyle oynanacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip, Galatasaray karşılaşmasının ardından hazırlıklarını İrlanda temsilcisiyle oynayacağı mücadeleyle sürdürecek. Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları…

TRABZONSPOR DROGHEDA UNİTED HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, bu akşam İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak dostluk maçı saat 19.00'da başlayacak. Milli ara kapsamında sahaya çıkacak olan bordo mavili ekip, Galatasaray ile oynadığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor, milli arada Drogheda United karşısında mücadele edecek.

Bordo mavili ekibin kadrosunda 12 milli oyuncu bulunmayacak. Ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları devam ettiği için Drogheda United karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor, milli takım arasındaki dostluk maçında eksik oyuncuların bulunduğu kadroyla sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluk maçı A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un güncel yayın bilgilerini kullanabilecek.

A Spor'un güncel frekans bilgileri 12.207 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H (Yatay) polarizasyon ve 3/4 FEC şeklinde. A Spor, Digiturk'te 88. kanalda, Tivibu'da 81. kanalda, D-Smart'ta 80. kanalda, Kablo TV'de ise 142 ve 143. kanallarda yer alıyor.