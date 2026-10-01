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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:28

Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak

Trabzonspor maçı hangi kanalda Drogheda United hazırlık maçı canlı yayın belli oldu. Trabzonspor, milli ara kapsamında İrlanda temsilcisi Drogheda United ile dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekip, milli takım arasına Galatasaray karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından girerken, kadroda 12 milli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu ve Malinovskyi de yer alamayacak. Trabzon maçı hangi kanalda, hazırlık maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Drogheda United maçı canlı yayın detayları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:28

ve Drogheda United, milli ara nedeniyle oynanacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip, karşılaşmasının ardından hazırlıklarını İrlanda temsilcisiyle oynayacağı mücadeleyle sürdürecek. Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları…

TRABZONSPOR DROGHEDA UNİTED HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, bu akşam İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı konuk edecek. 'ta oynanacak dostluk maçı saat 19.00'da başlayacak. Milli ara kapsamında sahaya çıkacak olan bordo mavili ekip, Galatasaray ile oynadığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor, milli arada Drogheda United karşısında mücadele edecek.

Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak

Bordo mavili ekibin kadrosunda 12 milli oyuncu bulunmayacak. Ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları devam ettiği için Drogheda United karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor, milli takım arasındaki dostluk maçında eksik oyuncuların bulunduğu kadroyla sahaya çıkacak.

Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluk maçı ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un güncel yayın bilgilerini kullanabilecek.

Trabzonspor Drogheda United hangi kanalda? Canlı yayınlanacak

A Spor'un güncel frekans bilgileri 12.207 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H (Yatay) polarizasyon ve 3/4 FEC şeklinde. A Spor, Digiturk'te 88. kanalda, Tivibu'da 81. kanalda, D-Smart'ta 80. kanalda, Kablo TV'de ise 142 ve 143. kanallarda yer alıyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#trabzonspor
#papara park
#A Spor
#Drogheda United
#Aktüel
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