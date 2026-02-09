Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS FB maç bileti fiyatları

Trendyol Süper Lig'de 2. yarıyla birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya devam ediyor. Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 2. sıradaki Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada galibiyet alan takım şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te satışa sunulacak. Trabzonspor resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri 9 Şubat Pazartesi (bugün) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletlerinin satış duyurusu ile birlikte fiyatları da netlik kazandı. Açıklanan bilgilere göre en pahalı bilet 20 bin TL olurken, en ucuz biletin ise bin 750 TL oldu. Misafir tribünü bilet satışlarının ise İl Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi.

14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 20.000 TL

VIP Platinum - A/C: 15.000 TL

VIP Gold: 12.500 TL

VIP Silver: 10.000 TL

Batı Tribünler: 4.250 TL

Doğu Tribünler: 3.750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL