Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS FB maç bileti fiyatları

Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu kritik karşılaşmaya sayılı günler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında olan iki takım da karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar, kaç TL sorularının cevaplarını araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS FB maç bileti fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 11:43

Trendyol 'de 2. yarıyla birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya devam ediyor. Ligde 3. sırada yer alan 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 2. sıradaki 'yi evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada galibiyet alan takım şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS FB maç bileti fiyatları

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te satışa sunulacak. Trabzonspor resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri 9 Şubat Pazartesi (bugün) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS FB maç bileti fiyatları

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletlerinin satış duyurusu ile birlikte fiyatları da netlik kazandı. Açıklanan bilgilere göre en pahalı bilet 20 bin TL olurken, en ucuz biletin ise bin 750 TL oldu. Misafir tribünü bilet satışlarının ise İl Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi.

14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 20.000 TL

VIP Platinum - A/C: 15.000 TL

VIP Gold: 12.500 TL

VIP Silver: 10.000 TL

Batı Tribünler: 4.250 TL

Doğu Tribünler: 3.750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL

ETİKETLER
#Spor
#trabzonspor
#süper lig
#Fenerbahçe
#Maç Bileti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.