Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11! TS FB ilk 11'lerde kimler olacak?

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak mücadelede iki takım da üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İşte maç öncesi muhtemel kadrolar…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Melih Aldemir görev yapacak.

Karşılaşma Türkiye’de Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları mücadeleyi uydu üzerinden canlı ve şifresiz takip edebilecek, TOD TV aboneleri ise internet bağlantısı bulunan telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla maçı izleyebilecek. Ayrıca Romanya’da Prima Play, Sırbistan’da Arena Sport 3 SRB ve Şili’de Disney+ Premium Chile karşılaşmayı yayınlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Archie Brown kadroda yer almayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan’ın ise 21 kişilik kadroda bulunması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tedavisi süren ve kadroda bulunmayacak olan Archie Brown da sarı kart sınırındaki isimler arasında bulunuyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 49 puan topladı.

Trabzonspor’un muhtemel 11’inde ise Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Cristo Oulai, Felipe Augusto, Ernest Muçi, Mustafa Eskihellaç ve Paul Onuachu yer alıyor. Bordo-mavili ekip 45 puanla haftaya üçüncü sırada girerken, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.