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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:15

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

Trabzonspor maçını hangi kanal yayınlıyor belli oldu. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki mücadelesini sürdüren bordo-mavili ekip, organizasyonun ilk haftasında Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Hearts karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasındaki ikinci maçını da kazanmak istiyor. Üç puanla sıralamada dördüncü basamakta bulunan Karadeniz ekibi, bir puana sahip olan ve 18. sırada yer alan İskoç temsilcisini ağırlayacak. Papara Park’ta saat 19.45’te başlayacak karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Trabzon maçı hangi kanalda? Trabzonspor Konferans maçı kanalı açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:15

’nde ikinci hafta heyecanı ile Hearts arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. İlk haftada KuPS Kuopio deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönen Trabzonspor, İskoçya temsilcisi karşısında da üç puan için sahaya çıkacak. ’ta oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Trabzonspor’da maç öncesinde sakatlıkları bulunan Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan kadro açısından dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Mücadele öncesinde iki takımın puan durumu, maçın yayın bilgileri ve sahaya çıkacak ilk 11’ler futbolseverler tarafından takip ediliyor. Trabzon maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Hearts Konferans Ligi maçı yayın bilgileri…

TRABZONSPOR HEARTS TAKIMINI KONUK EDİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya’nın Hearts takımını sahasında ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak. Bordo-mavili ekip, turnuvanın ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor, organizasyona üç puanla başladı. İkinci hafta mücadelesinde Hearts karşısında da galibiyet arayacak olan Karadeniz temsilcisi, lig aşamasındaki puanını artırmak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek. Trabzonspor’da maç öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili takımın Hearts karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de belli oldu. Trabzonspor, ikinci hafta karşılaşmasında taraftarı önünde mücadele ederken Hearts ise deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

Trabzonspor - Hearts maçının ilk 11’leri

Trabzonspor ve Hearts karşılaşmasında sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:

Trabzonspor ilk 11: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Folcarelli, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Franculino.

Hearts ilk 11: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1’in resmî internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesini kullanabilecek. Karşılaşma ayrıca uydu üzerinden güncel frekans bilgileriyle şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1’in HD ve SD yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin ilgili frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini alıcılarına doğru şekilde girmesi gerekiyor. TRT 1 HD yayını için Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansı, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileri kullanılabiliyor. TRT 1 SD yayını içinse 11.958 frekansı, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri belirtiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11.794
  • Polarizasyon: V / Dikey
  • Sembol oranı: 30000
  • FEC: 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11.958
  • Polarizasyon: V / Dikey
  • Sembol oranı: 27500
  • FEC: 5/6
Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

TRABZONSPOR - HEARTS PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında KuPS Kuopio karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından üç puana ulaştı. Bordo-mavili ekip, karşılaşma öncesinde lig aşaması sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. Hearts ise ilk hafta sonunda hanesine bir puan yazdırdı ve sıralamada 18. basamakta yer aldı. İki takım arasındaki mücadele, Konferans Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak.

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

Trabzonspor, Hearts karşısında galip gelmesi durumunda ikinci maçını da üç puanla tamamlamış olacak. İskoç temsilcisi ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmada puanını artırmak için mücadele edecek. Papara Park’ta saat 19.45’te başlayacak maç öncesinde Trabzonspor’un sakat oyuncuları Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan olarak açıklandı. Karşılaşmanın hakemliğini Lawrence Visser yaparken yardımcı hakemlik görevlerini Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek.

ETİKETLER
#trabzonspor
#UEFA Konferans Ligi
#papara park
#Hearts
#Lawrence Visser
#Aktüel
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