Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda? İlk 11’ler açıklandı

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta heyecanı Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. İlk haftada KuPS Kuopio deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönen Trabzonspor, İskoçya temsilcisi karşısında da üç puan için sahaya çıkacak. Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Trabzonspor’da maç öncesinde sakatlıkları bulunan Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan kadro açısından dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Mücadele öncesinde iki takımın puan durumu, maçın yayın bilgileri ve sahaya çıkacak ilk 11’ler futbolseverler tarafından takip ediliyor. Trabzon maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Hearts Konferans Ligi maçı yayın bilgileri…

TRABZONSPOR HEARTS TAKIMINI KONUK EDİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya’nın Hearts takımını sahasında ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak. Bordo-mavili ekip, turnuvanın ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor, organizasyona üç puanla başladı. İkinci hafta mücadelesinde Hearts karşısında da galibiyet arayacak olan Karadeniz temsilcisi, lig aşamasındaki puanını artırmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek. Trabzonspor’da maç öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili takımın Hearts karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de belli oldu. Trabzonspor, ikinci hafta karşılaşmasında taraftarı önünde mücadele ederken Hearts ise deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Trabzonspor - Hearts maçının ilk 11’leri

Trabzonspor ve Hearts karşılaşmasında sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:

Trabzonspor ilk 11: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Folcarelli, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Franculino.

Hearts ilk 11: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1’in resmî internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesini kullanabilecek. Karşılaşma ayrıca uydu üzerinden güncel frekans bilgileriyle şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1’in HD ve SD yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin ilgili frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini alıcılarına doğru şekilde girmesi gerekiyor. TRT 1 HD yayını için Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansı, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileri kullanılabiliyor. TRT 1 SD yayını içinse 11.958 frekansı, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri belirtiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.794

Polarizasyon: V / Dikey

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V / Dikey

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

TRABZONSPOR - HEARTS PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında KuPS Kuopio karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından üç puana ulaştı. Bordo-mavili ekip, karşılaşma öncesinde lig aşaması sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. Hearts ise ilk hafta sonunda hanesine bir puan yazdırdı ve sıralamada 18. basamakta yer aldı. İki takım arasındaki mücadele, Konferans Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak.

Trabzonspor, Hearts karşısında galip gelmesi durumunda ikinci maçını da üç puanla tamamlamış olacak. İskoç temsilcisi ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmada puanını artırmak için mücadele edecek. Papara Park’ta saat 19.45’te başlayacak maç öncesinde Trabzonspor’un sakat oyuncuları Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan olarak açıklandı. Karşılaşmanın hakemliğini Lawrence Visser yaparken yardımcı hakemlik görevlerini Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek.