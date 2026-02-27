Trabzonspor Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Menü Kapat
Trabzonspor Karagümrük canlı yayın ile ekranlara geliyor! Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Geçen hafta zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybı yaşamasıyla yeniden iddialı konuma gelen bordo-mavililer, haftaya 48 puanla üçüncü sırada giriyor. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Visca ve Folcarelli forma giyemeyecek, tedavisi tamamlanan Zubkov ise üç hafta sonra kadroya dahil olabilecek. Trabzonspor - Karagümrük nerede izlenir? İşte Trabzonspor Karagümrük canlı maç yayını bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 19:10

’in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadelede bordo-mavililer, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports ve TOD TV platformları üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları mücadeleyi uydu üzerinden takip edebilecek. TOD TV aboneleri ise internet bağlantısı bulunan telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla maçı canlı izleyebilecek.

beIN Sports 1 üzerinden yayını izlemek isteyenlerin Digitürk, D-Smart veya Türksat KabloNet gibi operatörler aracılığıyla aktif bir beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Digitürk’te 77. kanal, Kablo TV’de ise 232. kanal üzerinden erişim sağlanabiliyor. TOD TV kullanıcıları ise todtv.com.tr adresi ya da mobil uygulama üzerinden hesaplarına giriş yaparak Süper Lig paketlerinden birini satın aldıktan sonra Trabzonspor Karagümrük maçını canlı takip edebilecek.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Karagümrük maçı, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Uydu ya da kablo operatörü üzerinden beIN Sports paketine sahip olan futbolseverler, televizyonlarından ilgili kanala geçiş yaparak maçı izleyebilecek. Yayının şifreli olması nedeniyle aktif abonelik şartı bulunuyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV seçeneği bulunuyor. Platforma üye olan kullanıcılar, Süper Lig Paketi ya da içerikli paketlerden birini satın alarak yayına erişim sağlayabiliyor. Karşılaşma, TOD’un ana sayfasında veya “Canlı Yayınlar” bölümünde yer alacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SK MAÇ KADROSU

Trabzonspor’da sakatlıkları süren Visca ve Folcarelli mücadelede forma giyemeyecek. Tedavi süreci tamamlanan ve takımla antrenmanlara başlayan Zubkov’un ise üç hafta sonra kadroda yer alabileceği belirtildi. Maçın 11'leri şöyle:

Trabzonspor 11: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Oulai, Bouchouari, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Karagümrük 11: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SK İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor, ligde geride kalan 23 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer topladığı 48 puanla lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle birlikte puan tablosundaki fark azaldı. Trabzonspor, 24. hafta karşılaşmasına bu tabloyla çıkacak.

