Trabzonspor Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Trabzon’da oynanacak. Trabzonspor, Papara Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek. Mücadele öncesi maç kadroları ilk 11’ler netleşirken, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 19. hafta mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, haftanın en çok takip edilen maçları arasında yer alıyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Türkiye’de futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Uydu yayını kullanan izleyiciler beIN Sports ekranlarından maçı izlerken, TOD TV aboneleri ise internet bağlantısı olan her yerden mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla karşılaşmayı canlı yayınla takip edebilecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı:

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Kasımpaşa 11: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Kerem, Fall, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, beIN Sports’un uydu yayınına sahip aboneler tarafından televizyondan takip edilebilecek. Aynı zamanda TOD TV aboneleri internet üzerinden karşılaşmayı canlı izleme imkanına sahip olacak.

Yurt dışında ise bazı ülkelerde karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 2, Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR ve Şili’de Disney+ Premium Chile üzerinden mücadele canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor Kasımpaşa maçını veren kanallar:

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Hırvatistan: Sport Klub 1 HR

Şili: Disney+ Premium Chile

BEİN SPORTS TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

beIN Sports’un canlı yayınlarını Türkiye’de izlemek isteyen futbolseverler, resmi platformlar üzerinden abonelik alarak karşılaşmayı yasal ve kaliteli şekilde takip edebiliyor. 2026 itibarıyla Trendyol Süper Lig karşılaşmaları beIN CONNECT, Digiturk ve TOD platformlarında yayınlanıyor. En yaygın yöntemlerden biri olan beIN CONNECT, internet tabanlı yayın hizmeti sunuyor.

beIN CONNECT üzerinden bilgisayar, telefon, tablet veya Smart TV aracılığıyla beIN Sports kanalları izlenebiliyor. Abonelik sonrası kullanıcılar canlı yayınlara erişebiliyor, maçları HD kalitede takip edebiliyor. Digiturk uydu alıcısına sahip olan aboneler ise aynı paketle hem televizyondan hem mobil cihazlardan yayınları izleme olanağına sahip.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Bordo-mavili ekip, bu performansla ligde üçüncü sırada bulunuyor ve lider Galatasaray’ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında alınan galibiyet, takımın moralini yükseltti.

Kasımpaşa ise ligde geride kalan 18 haftada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 16 puanla 14. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, son 5 maçında galibiyet elde edemedi. Ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başlayan İstanbul temsilcisi, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.