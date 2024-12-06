Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç

06 Aralık 2024 22:14 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:17

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki nefes kesen maçta kazanan olmadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın son dakikaları ilginç olaylara sahne oldu.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konuk takım Kasımpaşa, 38. dakikada Cafu'nun penaltı golüyle öne geçti.

Trabzonspor, 78'de Banza'nın penaltı golüyle durumu eşitledi.

Bordo mavililer 82. dakikada ise Nwakaeme ile öne geçti.

Kasımpaşa, 90+1'de Nuno Da Costa ile skora denge getirdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Kalesinden açılan Uğurcan Nuno, Costa'ya ceza sahasının solunda faul yaptı. 38’de Cafu, konuk ekibi penaltı golüyle öne geçirdi.

Kevin Rodrigues ve Enis Destan arasındaki mücadelede 75. dakikada Enis Destan ceza sahasın içinde yerde kaldı.

Dakika 82'de Pedro Malheiro'nun ortasında Nwakaeme'nin vuruşunu Giannotis kalenin içerisinden çıkardı.

90+1'de Brekalo ceza sahası içinde içeri çevirdi. Nuno Da Costa boş kaleye topu gönderdi.

90+3' Kasımpaşa, Ben Ouanes ile öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.