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Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 22:14 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:17
Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki nefes kesen maçta kazanan olmadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın son dakikaları ilginç olaylara sahne oldu.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç - 1. Resim

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konuk takım Kasımpaşa, 38. dakikada Cafu'nun penaltı golüyle öne geçti.

Trabzonspor, 78'de Banza'nın penaltı golüyle durumu eşitledi.

Bordo mavililer 82. dakikada ise Nwakaeme ile öne geçti.

Kasımpaşa, 90+1'de Nuno Da Costa ile skora denge getirdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç - 2. Resim

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Kalesinden açılan Uğurcan Nuno, Costa'ya ceza sahasının solunda faul yaptı. 38’de  Cafu, konuk ekibi penaltı golüyle öne geçirdi.

Kevin Rodrigues ve Enis Destan arasındaki mücadelede 75. dakikada Enis Destan ceza sahasın içinde yerde kaldı.

Dakika 82'de Pedro Malheiro'nun ortasında Nwakaeme'nin vuruşunu Giannotis kalenin içerisinden çıkardı.

90+1'de Brekalo ceza sahası içinde içeri çevirdi. Nuno Da Costa boş kaleye topu gönderdi.

90+3' Kasımpaşa, Ben Ouanes ile öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Sıkça Sorulan Sorular
Ligde 12. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber

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