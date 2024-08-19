Trabzonspor Kayserispor karşılaşması Avrupa maçları nedeniyle ertelendi

19 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:15

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde ST. Gallen ile karşılaşacak! Maç saati ve günü belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde ST. Gallen ile karşılaşacak! Maç saati ve günü belli oldu

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK ve Galatasaray'ın maçları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre bu üç takımın karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un maçının neden ertelendiği merak ediliyor.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI YOK MU?

Trabzonspor ve Kayserispor arasında 3. hafta oynanacak olan karşılaşma TFF'nin açıkladığı bilgilere göre ertelendi.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK?

TFF'nin yaptığı duyuruya göre bordo-mavililerin Kayserispor karşılaşması UEFA Konferans Ligi maçı nedeniyle ertelendi.

TFF tarafından Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olma sebebiyle bu karar alındı.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trabzonspor ve Kaysersipor arasında ertelenen karşılaşma 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.