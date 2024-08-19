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Trabzonspor Kayserispor karşılaşması Avrupa maçları nedeniyle ertelendi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
19 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:15
Trabzonspor Kayserispor karşılaşması Avrupa maçları nedeniyle ertelendi

TFF tarafından Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının ertelendiği açıklandı. Karşılaşmanın neden ertelendiği ise gündem oldu.

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK ve Galatasaray'ın maçları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre bu üç takımın karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un maçının neden ertelendiği merak ediliyor.

Trabzonspor Kayserispor karşılaşması Avrupa maçları nedeniyle ertelendi - 1. Resim

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI YOK MU?

Trabzonspor ve Kayserispor arasında 3. hafta oynanacak olan karşılaşma TFF'nin açıkladığı bilgilere göre ertelendi.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK?

TFF'nin yaptığı duyuruya göre bordo-mavililerin Kayserispor karşılaşması UEFA Konferans Ligi maçı nedeniyle ertelendi. 

TFF tarafından Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olma sebebiyle bu karar alındı.

Trabzonspor Kayserispor karşılaşması Avrupa maçları nedeniyle ertelendi - 2. Resim

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trabzonspor ve Kaysersipor arasında ertelenen karşılaşma 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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