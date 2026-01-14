Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK İstanbulspor maçı şifresiz izlenebilecek

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor’un konuğu oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, gruptaki dengeleri yakından ilgilendiriyor.

ZTK İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda oynanacak İstanbulspor Trabzonspor karşılaşması, bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul’da bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve tribünlerdeki futbolseverlerin yanı sıra ekran başındaki izleyiciler tarafından da takip edilecek.

Karşılaşmada hakem Burak Demirkıran görev alacak. Demirkıran’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Kupadaki ikinci hafta maçında iki ekip de sahaya 3 puan için çıkacak ve alınacak sonuç, A Grubu’ndaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayın, Türkiye genelinde şifresiz şekilde futbolseverlere ulaştırılacak ve herhangi bir ücretli paket gerektirmeyecek.

A Spor, uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlenebildiği gibi, aynı zamanda internet üzerinden de resmi kanallar ile canlı yayın sunuyor. Televizyon başında olmayan izleyiciler tarafından da bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan A Spor canlı yayını takip edilebilecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11:

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus, Fatih, Vefa, Özcan, Cham, Demir, Fahri Kerem, İzzet Ali, Krstovski, İsa Dayaklı

Trabzonspor: Onuralp, Wagner Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan Çanak, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto.

A SPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapıyor. Kanalı uydu üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor:

12053 MHz frekans, 27500 sembol oranı, H (yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC. Ayrıca bazı alıcılarda 11794 veya 12054 (V) frekansları üzerinden de yayın izlenebilecek.

Platform bazlı kanal numaraları ise Digiturk’te 88, Tivibu’da 81, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de ise 142 ve 143 olarak sıralanıyor. A Spor’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunmakta. Bunun yanı sıra A Spor’un YouTube kanalında, Türkiye Kupası maçlarına yönelik canlı yayınlar zaman zaman ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşturuluyor.