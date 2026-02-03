Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 3. haftasında Trabzonspor ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında bulunuyor.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda geride kalan iki hafta sonunda Trabzonspor, oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili ekip, ilk maçında Alanyaspor’a 1-0 yenilirken, ikinci maçta deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 mağlup ederek 3 puana ulaştı. Bu sonuçların ardından Trabzonspor, A Grubu’nda 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Fethiyespor ise kupada şimdiye kadar oynadığı iki maçta 1 beraberlik aldı ve 1 puan topladı. TFF 2. Lig temsilcisi, grupta henüz galibiyetle tanışamazken, 6. sırada bulunuyor. A Grubu’nda Galatasaray 6 puanla lider durumda yer alırken, Alanyaspor 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir 3 puanla Trabzonspor’un ardından gelirken, Karagümrük 2 puanla beşinci, Fethiyespor, Boluspor ve İstanbulspor ise 1’er puanla alt sıralarda yer alıyor.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fethiyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, 20.30’da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden ücretsiz şekilde takip edebilecek.

A Spor’un güncel frekans ve platform bilgileri de belli oldu. Uydu üzerinden FREKANS 12053 MHz, SYMBOL RATE 27500, POLARİZASYON H (Yatay), FEC 5/6 ayarlarıyla yayın yapılacak. Maç, Digitürk 88, Tivibu 81, D-Smart 80, Kablo TV 142 ve 143. kanallar üzerinden izlenebilecek.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor Fethiyespor maç kadrosu ilk 11’ler henüz açıklanmadı. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Trabzonspor muhtemel 11: Onuralp, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Salih, Bouchouari, Muçi, Ozan, Nwakaeme, Umut Nayir

Fethiyespor muhtemel 11: Arda, Raşit, Oğuz, Şahan, Berkay Can, Ali Mert, Cihan, İrfan, Berat, Melih, Muhammet

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor Fethiyespor maçını televizyondan takip edemeyen futbolseverler için internet ve mobil seçenekler de bulunuyor. A Spor’un resmi internet sitesi olan aspor.com.tr üzerinden, ana sayfa veya üst bölümde yer alan “Canlı Yayın” ya da “WebTV Canlı Yayın” sekmesi aracılığıyla maç canlı olarak izlenebilecek. Yayın, tarayıcı üzerinden ve üyelik gerektirmeden takip edilebiliyor.

Bunun yanı sıra A Spor’un resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayın akışı mevcut. YouTube’daki “Canlı” sekmesinden 7/24 yayın erişimi sağlanabiliyor. Ayrıca Google Play ve App Store’dan indirilebilen A Spor mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın, maç anlatımı ve karşılaşmaya dair içerikler takip edilebiliyor.