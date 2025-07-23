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 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Trabzonspor hazırlık karşılaşmaları kapsamında bugün İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Trabzonspor - Persepolis maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Mücadelede bordo-mavililerin yeni transferi Onuachu oynamayacak. Trabzonspor - Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

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Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:27

Trendyol ekiplerinden , teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililer bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) hazırlık karşılaşmaları kapsamında İran ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Trabzonspor - Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ERzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Persepolis maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.

Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor - Persepolis karşılaşmasında karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yeni transferi Onuachu geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Onuachu'nun Süper Lig'in başlamasıyla birlikte tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor - Persepolis maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Visca, Jabol, Okay, Mendy, Eskihellaç, Felipe Augusto, Sikan

Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Persepolis maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1947914626261254298

ETİKETLER
#trabzonspor
#süper lig
#trt spor
#hazırlık maçı
#paul onuachu
#Persepolis
#Aktüel
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