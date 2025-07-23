Trabzonspor Persepolis maç kadrosu! TS Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililer bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) hazırlık karşılaşmaları kapsamında İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Trabzonspor - Persepolis maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ERzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Persepolis maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor - Persepolis karşılaşmasında Paul Onuachu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yeni transferi Onuachu geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Onuachu'nun Süper Lig'in başlamasıyla birlikte tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor - Persepolis maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Visca, Jabol, Okay, Mendy, Eskihellaç, Felipe Augusto, Sikan

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Persepolis maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1947914626261254298