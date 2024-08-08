Trabzonspor Rapid Wien maçının muhtemel 11'leri belli oldu

08 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:57

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak Trabzonspor ve Rapid Wien maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak Trabzonspor ve Rapid Wien maçının hakemi belli oldu

Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u ilk maçta 2-0 mağlup etmişti.

İkinci karşılaşmada da 1-0 yenen bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile eşleşmişti.

İki takım arasında oynanacak olan ilk karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de düzenlenecek.

Maça saatler kala taraftarlar tarafından bordo-mavililerin muhtemel 11'i merak ediliyor.

TRABZONSPOR RAPİD WİEN MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER?

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan, Trezeguet, Drağuş

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo

TRABZONSPOR RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

Trabzonspor ve Rapid Wien arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR RAPİD WİEN'İ YENERSE NE OLACAK?

Trabzonspor kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa deplasmana avantajlı olarak gidecek.

Deplasmanda da temsilcimiz iyi bir sonuç alırsa UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarışmaya hak kazanacak.

TRABZONSPOP RAPİD WİEN'E YENİLİRSE NE OLACAK?

Trabzonspor'un Rapid Wien'e yenilmesi durumunda play-off turuna çıkma ihtimali rövanş karşılaşmasına kalacak.

Trabzonspor ve Rapid Wien arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da düzenlenecek.