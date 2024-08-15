Trabzonspor Rapid-Wien maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

15 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:02

Trabzonspor ve Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kaybetti.

Rövanş karşılaşmasının ise başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Rapid Wien arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Rapid Wien arasında Allianz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek iken dördüncü hakem ise Mindaugas Jackus olacak.