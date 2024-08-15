Trabzonspor Rapid-Wien maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:02
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor ile Avusturya ekibi Rapid Wien karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı kaybeden bordo mavililerin rövanş maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.
Trabzonspor ve Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kaybetti.
Rövanş karşılaşmasının ise başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Rapid Wien arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Rapid Wien arasında Allianz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
Yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek iken dördüncü hakem ise Mindaugas Jackus olacak.
Kaynak: TGRT HABER