Trabzonspor Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkıyor!
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:17
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turu ilk maçında Trabzonspor ve Ruzomberok karşı karşıya geldi. Türkiye'de oynanacak olan rövanş maçının biletlerinin ise satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile 25 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelmişti.
Deplasmana çıkan bordo-mavililer 2-0 Slovakyalı rakibini alt etti.
Rövanş karşılaşmasının ise biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklandı.
TRABZONSPOR-RUZOMBEROK MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Trabzonspor-Ruzomberok arasında Papara Park'ta oynanacak olan maçın biletleri 29 Temmuz (Bugün) saat 11.00'da satışa çıkacak.
Passolig kart uygulamasının zorunlu olacağı karşılaşmanın biletlerinin fiyatları ise şöyle:
- Kategori: VIP Platinum - B: ₺4.500
- Kategori: VIP Platinum - A/C: ₺4.000
- Kategori: VIP Gold: ₺3.000
- Kategori: VIP Silver: ₺2.500
- Kategori: Batı: ₺1.000
- Kategori: Doğu: ₺800
- Kategori: Fırtına: ₺700
- Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺350
Kaynak: TGRT HABER