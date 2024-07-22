Trabzonspor Ruzomberok'a yenilirse karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu

22 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:37

Avrupa kupalarının maçlarının başlamasına sayılı günler kaldı.

Ülkemizi temsil edecek takımlardan biri olan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçları kapsamında Ruzomberok ile 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

Bordo-mavililerin bu karşılaşmalarda yenilmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerin kim olduğu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK'A YENİLİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Bordo-mavililer Ruzomberok'a yenilirse UEFA Konferans Ligi'nden düşecek.

Trabzonspor Konferans Ligi'nde seri başı olma avantajını da kaybedecek.

UEFA kurallarına göre bordo-mavililer için Konferans Ligi'nde Ruzomberok'un puanı referans alınacak.

Konferans Ligi'nde Trabzonspor aşağıdaki maçların galiplerinden biri ile karşılaşacak:

Legia Warszawa - Caernarfon Town

Go Ahead Eagles - SK Brann

KuPS Kuopio - Tromso

HNK Hajduk Split - HB Torshavn

F91 Dudelange - BK Hacken