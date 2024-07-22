Trabzonspor Ruzomberok'a yenilirse karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından Trabzonspor'un Ruzomberok'a yenilmesi durumunda Konferans Ligi'nde kimle karşılaşacağı belli oldu.
Avrupa kupalarının maçlarının başlamasına sayılı günler kaldı.
Ülkemizi temsil edecek takımlardan biri olan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçları kapsamında Ruzomberok ile 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.
Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
Bordo-mavililerin bu karşılaşmalarda yenilmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerin kim olduğu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
TRABZONSPOR RUZOMBEROK'A YENİLİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Bordo-mavililer Ruzomberok'a yenilirse UEFA Konferans Ligi'nden düşecek.
Trabzonspor Konferans Ligi'nde seri başı olma avantajını da kaybedecek.
UEFA kurallarına göre bordo-mavililer için Konferans Ligi'nde Ruzomberok'un puanı referans alınacak.
Konferans Ligi'nde Trabzonspor aşağıdaki maçların galiplerinden biri ile karşılaşacak:
Legia Warszawa - Caernarfon Town
Go Ahead Eagles - SK Brann
KuPS Kuopio - Tromso
HNK Hajduk Split - HB Torshavn
F91 Dudelange - BK Hacken