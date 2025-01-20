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Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Uğurcan Çakır penaltı için sahayı karıştırdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:00
Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Uğurcan Çakır penaltı için sahayı karıştırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Net Global Sivasspor'u farklı skorla mağlup etti. Maçta penaltı vuruşu kullanmak isteyen kaleci Uğurcan Çakır sahayı karıştırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor​, Sivasspor​'u konuk etti.

Papara Park​'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip gol şovu yaptı.

Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Uğurcan Çakır penaltı için sahayı karıştırdı - 1. Resim

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçı 4-0 kazanan Karadeniz fırtınasında goller Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram'dan geldi.

Ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Bordo mavililer puanını 25’e çıkardı.

Sivasspor ise bu sezon 9. yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.

Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Uğurcan Çakır penaltı için sahayı karıştırdı - 2. Resim

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Duran top organizasyonunda Edin Visca'nın ortasında Ozan Tufan arkaya aşırtmasında Batagov kafa vuruşu ile dakika 6’da topu ağlara gönderdi.

Simon Banza 13. Dakikada topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Uğurcan Çakır penaltı için sahayı karıştırdı - 3. Resim

Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan, 31. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Dakikalar 86’yı gösterdiğinde Nwakaeme'nin pasında Lundstram plase vuruşla takımının 4. golünü attı.

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Kaynak: TGRT Haber
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