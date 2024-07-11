Trabzonspor, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 2. haftayı bay geçecek

11 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:20

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp başkanlarının katılımıyla birlikte 2024-2025 Trendyol Süper Lig fikstür kura çekimleri gerçekleştirildi.

Fikstür çekimlerinin ardından Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un kaçıncı haftayı bay geçeceği merak ediliyor.

TRABZONSPOR KAÇINCI HAFTAYI BAY GEÇECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor 2. haftayı bay geçecek.

TRABZONSPOR 2023-2024 SÜPER LİG SEZONU İLK MAÇINDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Trabzonspor yeni sezonda ilk maçında Sivasspor'un karşısına çıkacak.

Karşılaşmada Trabzonspor deplasmana gidecek.

SÜPER LİG BAY HAFTALARI

Süper Lig'de yer alan diğer takımların bay haftaları ise şöyle: