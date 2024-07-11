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Trabzonspor, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 2. haftayı bay geçecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:20
Trabzonspor, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 2. haftayı bay geçecek

TFF tarafından Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu Trabzonspor'un maç takvimi belli oldu. Takvimin belli olması ile birlikte Trabzonspor'un bay geçeceği hafta açıklandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp başkanlarının katılımıyla birlikte 2024-2025 Trendyol Süper Lig fikstür kura çekimleri gerçekleştirildi. 

Fikstür çekimlerinin ardından Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un kaçıncı haftayı bay geçeceği merak ediliyor.

Trabzonspor, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 2. haftayı bay geçecek - 1. Resim

TRABZONSPOR KAÇINCI HAFTAYI BAY GEÇECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor 2. haftayı bay geçecek.

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Trabzonspor yeni sezonda ilk maçında Sivasspor'un karşısına çıkacak.

Karşılaşmada Trabzonspor deplasmana gidecek.

SÜPER LİG BAY HAFTALARI

Süper Lig'de yer alan diğer takımların bay haftaları ise şöyle:

  1. hafta: Kayserispor
  2. hafta: Trabzonspor
  3. hafta: Beşiktaş
  4. hafta: Gaziantep FK
  5. hafta: Göztepe
  6. hafta: Başakşehir
  7. hafta: Hatayspor
  8. hafta: Fenerbahçe
  9. hafta: Adana Demirspor
  10. hafta: Çaykur Rizespor
  11. hafta: Galatasaray
  12. hafta: Alanyaspor
  13. hafta: Antalyaspor
  14. hafta: Kasımpaşa
  15. hafta: Bodrum FK
  16. hafta: Samsunspor
  17. hafta: Konyaspor
  18. hafta: Sivasspor
  19. hafta: Eyüpspor
Kaynak: TGRT HABER
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