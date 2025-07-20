Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Bordo-mavililer hazırlıklar kapsamında bugün İran ekiplerinden Zoh Ahan ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin başlamasına dakikalar kala Trabzonspor - Zob Ahan maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri açıklandı. Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇ KADROSU, İLK 11

Karşılaşmada Trabzonspor'un yeni transferi Onachu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili ekip tarafından Onachu'nun sakatlandığı açıklanmıştı.

Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilen Onachu'nun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor - Zob Ahan maçının ilk 11'leri ise şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Pina, Mustafa, Mendy, Okay, Jabol, Vişça, Augusto, Sikan

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI NEREDE İZLENİR?

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Zob Ahan maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Zob Ahan maçı açıklanan bilgilere göre bugün (20 Temmuz 2025 Pazar) saat 17:00'de başlayacak.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçında Dinamoı Tiflis karşısında çıkmıştı. Dinamo Tiflis ile berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hazırlık maçında ise Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında Zob Ahan karşısında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Zob Ahan arasında oynanacak olan hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.