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 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

Trabzonspor - Zob Ahan maç kadrosu, ilk 11 karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen hazırlık mücadelesi bugün oynanacak. Trabzonspor - Zob Ahan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

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Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:11

, teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Bordo-mavililer hazırlıklar kapsamında bugün İran ekiplerinden Zoh Ahan ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin başlamasına dakikalar kala Trabzonspor - Zob Ahan maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri açıklandı. Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇ KADROSU, İLK 11

Karşılaşmada Trabzonspor'un yeni transferi Onachu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili ekip tarafından Onachu'nun sakatlandığı açıklanmıştı.

Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilen Onachu'nun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor - Zob Ahan maçının ilk 11'leri ise şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Pina, Mustafa, Mendy, Okay, Jabol, Vişça, Augusto, Sikan

Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI NEREDE İZLENİR?

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Zob Ahan maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Zob Ahan maçı açıklanan bilgilere göre bugün (20 Temmuz 2025 Pazar) saat 17:00'de başlayacak.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçında Dinamoı Tiflis karşısında çıkmıştı. Dinamo Tiflis ile berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hazırlık maçında ise Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında Zob Ahan karşısında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

Trabzonspor Zob Ahan maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11

TRABZONSPOR - ZOB AHAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Zob Ahan arasında oynanacak olan TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#trt spor
#hazırlık maçı
#Sakatlık
#Zob Ahan
#Onachu
#Aktüel
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