Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde ST. Gallen ile karşılaşacak! Maç saati ve günü belli oldu

16 Ağustos 2024 10:05 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:18

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e 8 Ağustos tarihinde oynanan ilk karşılaşmada 1-0 yenildi.

Dün oynanan karşılaşmada ise bordo-mavililer 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turundan başlayacak olan Trabzonspor'un rakibinin kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDE RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu.

TRABZONSPOR-ST GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Trabzonspor ile İsviçre ekibi St. Gallen'in ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 22 Ağustos Perşembe günü PAPARA Park'ta düzenlenecek.

İki karşılaşmanın da saati henüz açıklanmadı.