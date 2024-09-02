02 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:31

Trabzonspor tarafından 31 Ağustos 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

İkinci Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor teknik direktörü kim oldu ve Abdullah Avcı neden gitti sorusunun cevabı araştırılıyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olacağı iddia edildi.

İddialara göre Şenol Güneş bugün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirecek.

Şenol Güneş ile anlaşılamaması durumunda ise bordo-mavililerin Sergen Yalçın ile görüşeceği iddia edildi.

Kulüp tarafından ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İkas Eyüpspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yönetim kurulunun bir araya gelerek teknik direktör adaylarının değerlendirileceği belirtilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DA KUPA ALDI MI?

Şenol Güneş, Trabzonspor'da ilk olarak 1993-1994 sezonundan 1996-1997 sezonuna kadar teknik direktörlük yaptı.

Bu dönemde 150 maç yöneten başarılı teknik adam bordo-mavililer ile Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Trabzonspor'da ikinci Şenol Güneş dönemi ise 2004-2005 sezonunda başladı.

2005-2006 sezonuna kadar devam eden dönem boyunca teknik adam kupa kaldıramadı.

Bordo-mavililerde üçüncü Şenol Güneş dönemi ise 2009-2010 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadar devam etti.

Bu dönemde Trabzonspor başarılı teknik adam ile birlikte birer tane daha Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR'DAN AYRILDI MI?

Avrupa'da yaşanan mağlubiyetlerin ardından Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Abdullah Avcı sözleşme kapsamında alacaklarından yarısından da feragat etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."