Trabzonspor'un yeni transferi Denis Dragus istatistikleri

18 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:44

Trabzonspor'da transferler devam ediyor.

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da forma giyen Denis Dragus'u renklerine bağladı.

Standard Liege'de forma giyen Rumen oyuncu ile Trabzonspor 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık anlaşma yaptı.

Denis Dragus, EURO 2024'de Ukrayna-Romanya arasında oynanan maçın ardından sorulan Trabzonspor sorusuna ise "Belki, bilemiyorum ama göreceğiz. Transfer sezonu henüz açılmadı. Ben de şampiyonaya odaklandım. Ama söylediğim gibi Türkiye'yi gerçekten seviyorum" demişti.

DENİS DRAGUS İSTATİSTİKLERİ

Denis Dragus bu sezon Süper Lig'de 32 maç oynadı.

Santrafor olarak oynayan futbolcu bu maçlarda toplam 14 gol 2 asist yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maç oynayan genç futbolcu, 1 gol attı.

2023-2024 sezonunda 3 bin 209 dakika oynama şansı bulan Romanyalı futbolcu toplam 8 sarı kart gördü.

Kariyeri boyunca ise 174 maça çıkarak 43 gol, 10 asist yaptı.

DENİS DRAGUS'UN OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Denis Dragus 2017 yılında FC Viitorul takımında profesyonel kariyerine başladı.

2019 yılında ise Standard Liege'ye transfer oldu.

Genç futbolcu kariyeri boyunca Crotone, Standard Liege, Geneo, FC Viitorul ve Gaziantep FK'da görev aldı.