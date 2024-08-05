Trafiğe kapalı olan Bolu Tüneli, 19 Eylül'de yeniden açılacak

05 Ağustos 2024 12:09 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:12

Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiren Bolu Tüneli trafik yol çalışması sürerken sürücüler tünelin açılacağı tarihi merak ediyor.

Tünel, 31 Temmuz'da trafiğe kapatılmıştı.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Tünelin İstanbul yönüne gitmek isteyenleri ilgilendiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Yol uzatma çalışması kapsamında 50 gün boyunca kapalı olurken yol D-100 karayoluna yönlendirildi.

BOLU TÜNELİ KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

31 Temmuz günü trafiğe kapatılan yolda çalışmalar 19 Eylül saat 17.00'ye kadar sürerken İstanbul istikametindeki trafik D-100 yolu üzerinden sağlanacak.

50 gün boyunca kapalı olacak olan tünelde çalışmalar 19 Eylül saat 17.00'ye kadar sürerken 19 Eylül itibarıyla yeniden trafiğe açılacak. Bu süre zarfında ise İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacak.

BOLU TÜNELİ'NDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Bakım çalışması nedeniyle alternatif olarak Mudurnu-Akyazı-Nallıhan kara yolu kullanılırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı Tüneli’nde tünel tüplerinin 67 metre uzatılması nedeniyle İstanbul istikametine gidiş 50 gün boyunca kapalı olurken alternatif yolda yoğun trafik oluştu.