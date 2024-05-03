Trafik haftası 1-7 mayıs tarihleri arasında kutlanıyor

03 May 2024 16:29 - Güncelleme : 03 May 2024 16:30

Trafikte yaşanan kazalara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Trafik haftasının" ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Trafik haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanmaktadır. Trafik ve İlkyardım haftası bu yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

Hafta kapsamında okullar ve çeşitli platformlarda etkinlikler düzenlenerek vatandaşlar ile öğrencilere trafik kurallarının önemi, ilkyardımın önemi ve trafik kazalarındaki hatalara farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılacak.

Mayıs ayının ilk cumartesi günü (Bu yıl 4 Mayıs) ise "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" olarak kutlanıyor.