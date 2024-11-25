Trafik Sigorta poliçesi yaptırma süresi ne kadar? 5 Aralık'ta değişiyor
Otomobil satışlarında trafik sigorta süresi araç alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Trafik sigorta süresi, yeni düzenlemeyle birlikte 5 Aralık’tan itibaren değişecek.
Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etti. Bunun üzerine araç satıldıktan sonra 15 gün içinde sigorta yaptırma süresi kaldırılıyor.
TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ YAPTIRMA SÜRESİ NE KADAR?
Türkiye’de zorunlu trafik sigortası poliçesi yaptırma süresi, yeni araç alımından sonra 15 gün olarak belirlenmişti. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.
TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.