Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

Transfer dönemi ne zaman bitiyor TFF tarafından açıklandı. 2025-2026 ara transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Süper Lig’de transfer trafiği hız kazandı. Şampiyonluk yarışında kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvim doğrultusunda hamlelerini sürdürürken, sezonun ikinci transfer ve tescil dönemine dair ayrıntılar futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte Transfer dönemi son gün tarihi ve biten transferler…

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı
Süper Lig’de ara transfer döneminde sona yaklaşıldıkça kulüplerin transfer çalışmaları daha da yoğunlaştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen takvim, kulüplerin transfer planlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonunda ara transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı. Yaklaşık bir aydır devam eden bu süreçte Süper Lig ekipleri, kadrolarına yeni isimler dahil ederek sezonun ikinci yarısına daha güçlü başlamayı hedefledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Böylece kulüpler, bu tarihten sonra sezon sonuna kadar mevcut kadrolarıyla mücadelelerini sürdürecek. TFF tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, kadrosuna dört oyuncu kattı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba’yı Samsunspor’dan, Mert Günok’u Beşiktaş’tan transfer etti. Ayrıca Matteo Guendouzi Lazio’dan, Sidiki Cherif ise Angers’tan Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Bu transferlerle birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde en fazla oyuncu alan kulüpler arasında yer aldı.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

Galatasaray, kış transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Noa Lang’ı Napoli’den, Yaser Asprilla’yı Girona’dan, Can Armando Güner’i ise Borussia Mönchengladbach’tan transfer etti. Beşiktaş ise Kristjan Asllani’yi Torino / Inter Milan kaynaklı kiralık olarak kadrosuna katarken, Yasin Özcan’ı Aston Villa’dan transfer etti.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

3 büyüklerin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular şöyledir:

Fenerbahçe:

Anthony Musaba (Samsunspor)

Mert Günok (Beşiktaş)

Matteo Guendouzi (Lazio)

Sidiki Cherif (Angers)

Galatasaray:

Noa Lang (Napoli)

Yaser Asprilla (Girona)

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Beşiktaş:

Kristjan Asllani (Torino / Inter Milan kaynaklı kiralık)

Yasin Özcan (Aston Villa)

