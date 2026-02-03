Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer döneminde sona yaklaşıldı

Süper Lig’de ara transfer döneminde sona yaklaşıldıkça kulüplerin transfer çalışmaları daha da yoğunlaştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen takvim, kulüplerin transfer planlarını şekillendirmeye devam ediyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonunda ara transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı. Yaklaşık bir aydır devam eden bu süreçte Süper Lig ekipleri, kadrolarına yeni isimler dahil ederek sezonun ikinci yarısına daha güçlü başlamayı hedefledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Böylece kulüpler, bu tarihten sonra sezon sonuna kadar mevcut kadrolarıyla mücadelelerini sürdürecek. TFF tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, kadrosuna dört oyuncu kattı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba’yı Samsunspor’dan, Mert Günok’u Beşiktaş’tan transfer etti. Ayrıca Matteo Guendouzi Lazio’dan, Sidiki Cherif ise Angers’tan Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Bu transferlerle birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde en fazla oyuncu alan kulüpler arasında yer aldı.

Galatasaray, kış transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Noa Lang’ı Napoli’den, Yaser Asprilla’yı Girona’dan, Can Armando Güner’i ise Borussia Mönchengladbach’tan transfer etti. Beşiktaş ise Kristjan Asllani’yi Torino / Inter Milan kaynaklı kiralık olarak kadrosuna katarken, Yasin Özcan’ı Aston Villa’dan transfer etti.

3 büyüklerin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular şöyledir:

Fenerbahçe:

Anthony Musaba (Samsunspor)

Mert Günok (Beşiktaş)

Matteo Guendouzi (Lazio)

Sidiki Cherif (Angers)

Galatasaray:

Noa Lang (Napoli)

Yaser Asprilla (Girona)

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Beşiktaş:

Kristjan Asllani (Torino / Inter Milan kaynaklı kiralık)

Yasin Özcan (Aston Villa)