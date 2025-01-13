Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Bugün itibarıyla başladı

13 Ocak 2025 10:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:25

2024-2025 transfer ve tescil tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarihe göre transfer dönemi 13 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Taraftarlar bitiş tarihini araştırmaya başladı.

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Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı

Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün transfer​ dönemi başladı. Kaç gün süreceği belli olan dönemin biteceği tarih de gündemde.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI MI 2025?

Ligde ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. Beklenen transfer dönemi ise bugün itibarıyla başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek adına yapacağı transferleri 11 Şubat'a kadar yapabilecek.

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolseverlerin ilgiyle izlediği Süper Lig'de transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Dönem 13 Ocak ile 11 Şubat aralığında gerçekleşiyor. TFF tarafından yapılan duyuru şöyle olmuştu:

"2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."